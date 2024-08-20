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11:38, 20 августа 2024Культура

Пелагея прокомментировала победу над бывшим мужем в суде

Пелагея заявила, что собирается погулять после суда с Иваном Телегиным

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певица Пелагея прокомментировала свою победу над бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, в суде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала фото с их семилетней дочерью Таисией. «Гастроли закончились. В суде выиграли. Можно и погулять», — подписала кадр исполнительница.

В конце мая дочь Пелагеи и Телегина не смогла улететь в Турцию с бабушкой, так как отец наложил запрет на выезд ребенка за границу. Решение Одинцовского суда не позволит хоккеисту препятствовать выезду ребенка. Отмечалось, что Телегин пытался оспорить решение суда, но потерпел неудачу.

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      Варвара Кошечкина
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