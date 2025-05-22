Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:34, 22 мая 2025Экономика

Поставки российской водки в одну страну взлетели

РИА Новости: Экспорт российской водки в Китай вырос более чем в 2,5 раза
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам апреля 2025 года суммарные объемы поставок российской водки в Китай увеличились более чем в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 139,7 тысячи литров. О резком наращивании экспорта этого вида крепкого алкоголя из РФ в КНР сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны.

В месячном выражении показатель вырос на 11 процентов. Достигнутый в апреле результат оказался максимальным с октября 2023 года. За отчетный период стоимость поставок увеличилась в 2,1 раза год к году и достигла 441,1 тысячи долларов. В сравнении с данными за март показатель вырос в 1,6 раза.

Подобная динамика позволила российским экспортерам войти в топ-3 крупнейших поставщиков водки в Китай. По итогам апреля РФ замкнула тройку лидеров, уступив по этому показателю только Швеции (378,3 тысячи литров) и Белоруссии (203,5 тысячи). В денежном выражении Россия заняла вторую строчку. Лидером стала Швеция с результатом в 1,6 миллиона долларов, а Белоруссия оказалась на третьем месте (312,8 тысячи).

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» назвало трех главных импортеров российской водки. По итогам первых двух месяцев 2025 года таковыми стали Казахстан, Китай и Грузия. В целом за отчетный период отечественным экспортерам удалось отправить за рубеж свыше 3,5 тысячи тонн этого вида алкоголя. В годовом выражении показатель вырос вдвое.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл европейцам позицию Путина по Украине

    В Госдуме объяснили активизацию атак дронов на Центральную Россию

    Четверо подростков бесследно исчезли в российском городе

    В России решили урезать расходы на роботов

    Финляндия завершила строительство первой части пограничного забора с Россией

    Двое россиян попали под арест за поджог по заданию из мессенджера

    На Украине мужчины массово выстроились в очереди к военкоматам

    Канцлер Германии осудил расправу над израильтянами

    На Украине рассказали об увеличении числа российских беспилотников

    Эмили Ратаковски прошлась по улице в Каннах в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости