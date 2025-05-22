Поставки российской водки в одну страну взлетели

РИА Новости: Экспорт российской водки в Китай вырос более чем в 2,5 раза

По итогам апреля 2025 года суммарные объемы поставок российской водки в Китай увеличились более чем в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 139,7 тысячи литров. О резком наращивании экспорта этого вида крепкого алкоголя из РФ в КНР сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны.

В месячном выражении показатель вырос на 11 процентов. Достигнутый в апреле результат оказался максимальным с октября 2023 года. За отчетный период стоимость поставок увеличилась в 2,1 раза год к году и достигла 441,1 тысячи долларов. В сравнении с данными за март показатель вырос в 1,6 раза.

Подобная динамика позволила российским экспортерам войти в топ-3 крупнейших поставщиков водки в Китай. По итогам апреля РФ замкнула тройку лидеров, уступив по этому показателю только Швеции (378,3 тысячи литров) и Белоруссии (203,5 тысячи). В денежном выражении Россия заняла вторую строчку. Лидером стала Швеция с результатом в 1,6 миллиона долларов, а Белоруссия оказалась на третьем месте (312,8 тысячи).

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» назвало трех главных импортеров российской водки. По итогам первых двух месяцев 2025 года таковыми стали Казахстан, Китай и Грузия. В целом за отчетный период отечественным экспортерам удалось отправить за рубеж свыше 3,5 тысячи тонн этого вида алкоголя. В годовом выражении показатель вырос вдвое.