Составлен топ-3 стран — импортеров российской водки

«Агроэкспорт»: Китай, Казахстан и Грузия стали главными импортерами водки из РФ

За первые два месяца 2025 года Россия смогла увеличить экспорт водки в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Достигнутый объем превысил 3,5 тысячи тонн. В топ-3 государств — импортеров этого алкогольного напитка вошли Казахстан, Китай и Грузия.

В начале марта сообщалось, что за январь-февраль 2025 года производство водки в России упало на 26,3 процента, до 7,6 миллиона декалитров. Кроме того, оказалось, что за указанный период продажи водки снизились на 5,1 процента.

Общее производство спиртного в России падает уже третий год подряд. Выпуск алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал за 2024 год с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров.