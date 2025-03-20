Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:49, 20 марта 2025Экономика

Составлен топ-3 стран — импортеров российской водки

«Агроэкспорт»: Китай, Казахстан и Грузия стали главными импортерами водки из РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За первые два месяца 2025 года Россия смогла увеличить экспорт водки в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Достигнутый объем превысил 3,5 тысячи тонн. В топ-3 государств — импортеров этого алкогольного напитка вошли Казахстан, Китай и Грузия.

В начале марта сообщалось, что за январь-февраль 2025 года производство водки в России упало на 26,3 процента, до 7,6 миллиона декалитров. Кроме того, оказалось, что за указанный период продажи водки снизились на 5,1 процента.

Общее производство спиртного в России падает уже третий год подряд. Выпуск алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал за 2024 год с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности встречаться с представителями России

    Каллас подтвердила сокращение планируемой помощи Украине

    Державшей дочь прикованной к батарее россиянке предъявили обвинение

    Курс доллара резко вырос

    В России разработали амфибию-хлебовоз

    Жена Павла Воли дала совет Прохору Шаляпину

    В Литве раскрыли планы по подготовке к конфликту с Россией

    Жители Суджи услышали фейковую новость о перемирии, выбежали на улицу и попали под обстрел

    Главный поставщик газа в Европу заметно снизил его добычу

    Россиян предупредили об опасности в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше