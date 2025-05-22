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14:28, 22 мая 2025Мир

Премьер Польши заявил о подозрительных маневрах судна России в Балтийском море

Премьер Польши Туск заявил о подозрительных маневрах судна РФ в Балтийском море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Санкционированное российское судно из «теневого флота» РФ совершало подозрительные маневры в Балтийском море вблизи силового кабеля, соединяющего Польшу со Швецией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает портал Portal Morski.

По словам политика, польским военным удалось удержать судно, от якобы неких действий, направленных на повреждение кабеля. «Мы все еще расследуем, была ли заложена какая-либо взрывчатка, и, очевидно, что это нужно проверить очень тщательно» , — сказал Туск.

Ранее премьер Польши заявил, что Балтийское море может стать местом — как сегодня восточная граница Польши — перманентной гибридной конфронтации. Балтику ареной сражения объявил и президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, есть риски, что те или иные соглашения могут закончиться достаточно плачевно: с человеческими потерями и тому подобным.

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