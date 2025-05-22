Путин присвоил звание балерине Большого театра

Путин присвоил звание заслуженной артистки России балерине Анастасии Сташкевич

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки страны балерине Большого театра Анастасии Сташкевич. Об этом сообщается в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить звание "Заслуженный артист Российской Федерации" артистке балета Государственного академического Большого театра России Анастасии Сташкевич», — гласит документ.

Кроме того, почетное звание заслуженного деятеля искусств России было вручено дирижеру хора Государственной академической симфонической капеллы Александру Хватову, а также старшему преподавателю кафедры ГИТИСа Рамуне Ходоркайте.

Ранее стало известно, что глава государства вручил знаки заслуженных артистов России скрипачу Павлу Милюкову и пианисту Мирославу Култышеву.