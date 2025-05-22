Путин присвоил звание балерине Большого театра

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки страны балерине Большого театра Анастасии Сташкевич. Об этом сообщается в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
«Присвоить звание "Заслуженный артист Российской Федерации" артистке балета Государственного академического Большого театра России Анастасии Сташкевич», — гласит документ.
Кроме того, почетное звание заслуженного деятеля искусств России было вручено дирижеру хора Государственной академической симфонической капеллы Александру Хватову, а также старшему преподавателю кафедры ГИТИСа Рамуне Ходоркайте.
Ранее стало известно, что глава государства вручил знаки заслуженных артистов России скрипачу Павлу Милюкову и пианисту Мирославу Култышеву.