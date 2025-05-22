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18:35, 22 мая 2025Культура

Путин присвоил звание балерине Большого театра

Путин присвоил звание заслуженной артистки России балерине Анастасии Сташкевич
Андрей Шеньшаков

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки страны балерине Большого театра Анастасии Сташкевич. Об этом сообщается в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить звание "Заслуженный артист Российской Федерации" артистке балета Государственного академического Большого театра России Анастасии Сташкевич», — гласит документ.

Кроме того, почетное звание заслуженного деятеля искусств России было вручено дирижеру хора Государственной академической симфонической капеллы Александру Хватову, а также старшему преподавателю кафедры ГИТИСа Рамуне Ходоркайте.

Ранее стало известно, что глава государства вручил знаки заслуженных артистов России скрипачу Павлу Милюкову и пианисту Мирославу Култышеву.

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