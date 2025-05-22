Раскрыт срок запуска канатной дороги из российского города в Китай

Трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ запустят в 2026 году

Трансграничную канатную дорогу, которая соединит Россию и Китай, запустят весной 2026 года. Срок раскрыла операционный директор «Агентства развития проектных инициатив» (АРПИ) Екатерина Кузьмина, ее слова приводит «Интерфакс».

Собеседница агентства отметила, что строительство объекта обойдется, по последним данным, более чем в 13 миллиардов рублей. Протяженность маршрута между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ над рекой Амур составит более 976 метров. Поездка будет занимать 2,5 минуты.

Катаная дорога будет расположена на высоте 70 метров и будет состоять из двух линий с двумя кабинами. Ее пропускная способность составит 6,8 тысячи человек в сутки в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай захотели полностью отменить визовый режим. По словам временного поверенного в делах посольства КНР в Москве Чжан Вэя, страны идут к этой цели «шаг за шагом».

