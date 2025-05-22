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23:09, 22 мая 2025Мир

Раскрыты подробности о врученном Лаврову Путиным ордене

Историк Кнутов: Орден, которым Путин наградил Лаврова, учрежден Петром I
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT раскрыл подробности об истории ордена Святого апостола Андрея Первозванного, который российский лидер Владимир Путин вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову.

По словам историка, орден был учрежден царем Петром I. Награда вручалась за наиболее выдающиеся достижения как в военной области, так и в области служения государству.

«До 1917 года, есть данные, что от 900 до 1,1 тысячи человек были награждены данным орденом», — добавил историк.

22 мая Путин вручил министру иностранных дел высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония вручения ордена прошла в Екатерининском зале Кремля.

В прошлом году тем же орденом был удостоен президент Белоруссии Александр Лукашенко — за выдающийся вклад в укрепление союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия.

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