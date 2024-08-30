Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил Лукашенко с 70-летием и наградил орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения и наградил орденом Андрея Первозванного. Послание президенту Белоруссии опубликовано на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летия. (...) Вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий ее интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения», — говорится в тексте письма.

Путин отметил товарищеские отношения, сложившиеся между двумя лидерами, и пожелал успехов в управлении государством на благо белорусского народа. Кроме того, отдельным указом президент наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного.

Ранее президента Белоруссии поздравил с юбилеем спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Володин напомнил, что Лукашенко провел страну через испытания 1990-х годов, экономические войны и различные санкции, а также сделал все, чтобы Белоруссия стала суверенным и независимым государством.