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09:31, 30 августа 2024Бывший СССР

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил Лукашенко с 70-летием и наградил орденом Андрея Первозванного

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения и наградил орденом Андрея Первозванного. Послание президенту Белоруссии опубликовано на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летия. (...) Вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий ее интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения», — говорится в тексте письма.

Путин отметил товарищеские отношения, сложившиеся между двумя лидерами, и пожелал успехов в управлении государством на благо белорусского народа. Кроме того, отдельным указом президент наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного.

Ранее президента Белоруссии поздравил с юбилеем спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Володин напомнил, что Лукашенко провел страну через испытания 1990-х годов, экономические войны и различные санкции, а также сделал все, чтобы Белоруссия стала суверенным и независимым государством.

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      Глеб Палехов
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