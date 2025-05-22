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14:35, 22 мая 2025Мир

Путин наградил Лаврова орденом

Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемый Владимир Владимирович, для меня огромная честь получить эту награду из ваших рук и услышать те слова, которыми Вы ее предварили. Не хочу звучать формально, но скажу от всего сердца: воспринимаю это ваше решение как оценку работы всего нашего коллектива по реализации тех задач, которые Вы ставите на внешнеполитическом направлении», — сказал Лавров во время своей речи.

Торжественная церемония вручения ордена прошла в Екатерининском зале Кремля. Отмечается, что орден Святого апостола Андрея Первозванного — высший государственный орден Российской Федерации.

Указ о награждении Лаврова президент России подписал в марте. «За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность», — подчеркивается в указе.

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