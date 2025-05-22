В России объяснили подорожание капусты и лука

«Ъ»: Рост цен на капусту и лук связали с циклами их производства и неурожаем

Фиксирующийся в РФ резкий рост розничных цен на капусту и лук связан с плохим урожаем 2024 года, сокращением запасов в условиях высокого спроса и особенностями циклов производства овощей. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Коммерсантъ».

Как следует из опубликованного накануне обзора о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития РФ, только с начала мая лук и капуста подорожали на 13 и 12 процентов соответственно. При этом, по словам главы президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, крупные ритейлеры сейчас продают овощи с «отрицательной наценкой»: лук — на 13 процентов ниже закупочной цены, капусту — на 5 процентов. «Выраженный рост цен на эти культуры прослеживается на фоне снижения предложения», — говорится в публикации.

В аналитическом агентстве «АБ-Центр» пояснили, что в 2024 году урожай капусты в промышленном секторе овощеводства сократился на 5,6 процента, до 873,6 тысячи тонн. Для лука такое снижение составило 0,7 процента (до 1,12 миллиона тонн), а в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах — 9,4 и 3,5 процента соответственно, причем отмечается, что качественные характеристики продукции также снизились — было больше мелкого, нетоварного лука.

Как напомнила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, обе культуры сильно зависят от уровня влаги в почве, а в одном из ключевых для них регионе, Волгоградской области, в прошлом году наблюдалась засуха. Она обратила внимание на цикличность производства овощей — в 2023 году урожай был рекордным, что привело к снижению цен и сокращению площадей под их посадки в 2024-м.

«Благодаря стабильным урожаям за последние 10 лет рост потребительских цен на овощи был существенно ниже накопленной общей и продовольственной инфляции», — подчеркнули в Минсельхозе РФ, комментарий которого поступил «Ленте.ру». Там уточнили, что в настоящее время прошлогодний урожай овощей «практически закончился», и цены на рынке определяет импортная продукция из дружественных стран.

Также в ведомстве указали, что в текущем году «площади под овощами открытого грунта будут увеличены», что, как ожидается, стабилизирует цены на них в следующем сезоне.