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16:04, 22 мая 2025Россия

Россия передала Украине список военнослужащих для крупнейшего с начала СВО обмена

Песков: Москва передала Киеву список солдат для обмена по формуле 1000 на 1000
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Москва передала Киеву список солдат для обмена по формуле 1000 на 1000. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Договоренность о самом масштабном с начала спецоперации обмене была достигнута в мае в ходе прямых российско-украинских переговоров. Встреча делегаций состоялась в Стамбуле.

Украина пока не передала свой список, отметил Песков. «Ждем», — добавил представитель Кремля.

Ранее о предстоящем обмене высказался Владимир Зеленский. Он назвал достигнутую договоренность «едва ли не единственным» результатом стамбульских переговоров. При этом он заявил о намерении обеспечить реализацию обмена.

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