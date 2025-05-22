Зеленский рассказал о подготовке обмена пленными

Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными с Россией. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен», — написал он.

Зеленский также сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров контролирует организацию процесса обмена пленными и выполнение договоренностей. Также к процессу привлечены Главное управление разведки (ГУР), Служба безопасности Украины (СБУ), Служба внешней разведки (СВР), МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда офиса президента. Зеленский заключил, что чиновники выясняют детали по каждому человеку, которого подали в списках на обмен с российской стороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что се стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». На данный момент ведется работа по обмену конкретными именами, подчеркнул он.