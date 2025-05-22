Россияне уснули в застрявшем на болоте автомобиле и насмерть отравились

Четверо уснули в застрявшем на болоте авто возле Выксы и насмерть отравились

Четверо мужчин уснули в застрявшем на болоте автомобиле возле Выксы в Нижегородской области и насмерть отравились выхлопными газами. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, пятеро друзей планировали отметить день рождения и пожарить шашлыки. В какой-то момент один из них отправился в магазин и не вернулся. Остальные выпили и захотели срезать путь, чтобы не попасться сотрудникам полиции.

Машина увязла в болоте, а нижегородцы уснули в салоне с включенным мотором и отравились выхлопами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в запертом изнутри гараже Иркутска нашли учительницу начальных классов вместе с мужчиной без признаков жизни.

По предварительной версии, россияне могли отравиться выхлопными газами.