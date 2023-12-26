Обездвиженную российскую учительницу нашли в запертом изнутри гараже с мужчиной

В гараже Иркутска нашли обездвиженную учительницу начальных классов с мужчиной

В запертом изнутри гараже Иркутска нашли учительницу начальных классов вместе с мужчиной без признаков жизни. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, обездвиженных россиян нашли в гараже на территории частного дома на улице Распутина. Следов насилия на их телах не обнаружили. Предварительно, они пролежали в гараже около суток с момента обнаружения.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Россияне могли отравиться выхлопными газами.

Ранее обездвиженную уроженку Узбекистана нашли во встроенном ящике под кроватью в квартире на проспекте Космонавтов в Санкт- Петербурге. Она арендовала жилье вместе с молодым человеком и пропала за две недели до того, как ее нашли в ящике.