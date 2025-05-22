Трое россиян предстанут перед судом за помощь украинским спецслужбам в терактах

ГП направила в суд дело трех россиян, пойманных на помощи спецслужбам Украины

Россияне Дмитрий и Татьяна Туриевы, а также Максим Косяченко предстанут перед 2-м Западным окружным военным судом по делу о причастности к совершению терактов украинскими спецслужбами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По версии следствия, трое фигурантов в Москве приобретали и активировали сим-карты и телефоны, после чего отправляли их службой доставки и сами возили на Украину для диверсионных групп. Те использовали устройства при подрывах железнодорожного полотна и минирования участков около объектов Минобороны России на территории Брянской, Белгородской и Калужской областей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе оставлен в силе приговор работнице научного института за госизмену.