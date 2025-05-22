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17:05, 22 мая 2025Путешествия

Туристка решила искупаться в море и попала в больницу в критическом состоянии

Philenews: Туристка решила искупаться в море в Лимассоле и едва не утонула
Алина Черненко

Фото: kirill_makarov / Shutterstock / Fotodom

Туристка, имя и национальность которой не раскрываются, решила искупаться в море на Кипре, едва не утонула и попала в больницу. Об этом пишет портал Philenews.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 21 мая, на пляже города Лимассол. 55-летнюю женщину нашли плавающей в воде без сознания примерно в 80-100 метрах от берега. Спасатели доставили ее на сушу на скоростном катере. После этого туристку отвезли в больницу общего профиля.

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По данным источника, сейчас женщина подключена к аппарату жизнеобеспечения в отделении интенсивной терапии, ее состояние описывается как критическое. Центральный полицейский участок Лимассола расследует несчастный случай.

Ранее российский турист употребил марихуану, полез в море, потерял сознание в воде и едва не утонул в Таиланде. Его вытащили на берег подруга и местные жители.

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