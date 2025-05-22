EMSC: У берегов Крита зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у берегов греческого острова Крит. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ранее серия мощных землетрясений произошла у берегов принадлежащего Новой Зеландии архипелага Кермадек в южной части Тихого океана. Магнитуда первых подземных толчков достигала 5,0, затем увеличилась до 5,3.

До этого землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Дагестане. Эпицентр находился в 15 километрах к юго-западу от Дербента с населением около 127 тысяч человек и в 122 километрах к юго-востоку от Махачкалы, где проживает 600 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.