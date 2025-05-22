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23:53, 22 мая 2025Интернет и СМИ

В Британии придумали связанное с Зеленским новое слово для неожиданных «засад» Трампа

Telegraph: Трамп устроил засаду главе ЮАР Рамафосе, как ранее Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Британское издание The Telegraph придумало новое слово для неожиданных «засад» президента США Дональда Трампа политикам, с которыми он встречается в Белом доме. Его можно условно перевести как «зеленскировали» (в оригинале «was "Zelenskyed"»), с намеком на ссору американского и украинского лидеров в Овальном кабинете в конце февраля.

Таким образом журналисты оценили встречу Трампа с главой ЮАР Сирилом Рамафосой. «Гостя Трампа основательно и по-настоящему "зеленскировали", он угодил в засаду в Овальном кабинете напротив снимающих телекамер», — говорится в материале.

Издание обратило внимание, что Трамп назвал Рамафосу как уважаемой, так и противоречивой фигурой на фоне их разногласий, а также показал ему документы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в ЮАР. Глава африканской страны в свою очередь заявил, что никогда не видел этих материалов.

На встрече Рамафоса также ответил американскому лидеру на вопрос о том, «какого черта Зеленский делал в ЮАР». По его словам, Зеленскому в ЮАР преподали урок, как установить мир.

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