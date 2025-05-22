В Канаде отказались публично обсуждать возможные меры давления на Россию

Глава Минфина Канады Шампань: G7 не будет публично обсуждать меры давления на РФ

Глава Минфина Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страны «Группы семи» (G7) не станут выносить в публичное поле новые возможные меры давления на Россию на фоне конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Шампань подчеркнул, что G7 не будет публично обсуждать меры давления на Россию, однако журналисты узнают о них первыми, если «их придется вводить».

«Мы обсуждаем другие меры, которые могут быть приняты для оказания дополнительного давления на Россию, но разумно пока вести эти обсуждения между нами [G7]», — сказал он.

Ранее страны G7 пригрозили ужесточить санкции против России, если Москва не даст согласие на прекращение огня на Украине. До этого Сенат США заявил, что готов утвердить новые антироссийские санкции, если в ближайшее время Москва не выступит с серьезным предложением о немедленном прекращении огня на Украине.

