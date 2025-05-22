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16:37, 22 мая 2025Бывший СССР

В МИД Украины раскрыли деталь расследования убийства экс-советника Януковича

МИД Украины: Нападение на Портнова в Испании было совершено группой лиц
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Paul White / AP

Нападение на советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании было совершено группой лиц. Об этом со ссылкой на сообщение МИД республики в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

«Посольство [Украины в Мадриде] находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле диппредставительства», — рассказали в дипведомстве.

В министерстве также уточнили, что расследованием дела совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании занимается группа убийств №5 Национальной полиции Украины.

Утром 21 мая стало известно, что неизвестные напали на бывшего советника Януковича в пригороде Мадрида. В Портнова, который в момент нападения находился за рулем автомобиля, стреляли два или три человека. В результате происшествия он погиб.

Позже один из близких людей Портнова заявил, что убийство Портнова является показательной казнью. Он напомнил, что на мужчину напали прямо перед школой в хорошо охраняемом районе.

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