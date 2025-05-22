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10:06, 22 мая 2025Интернет и СМИ

В российском регионе ограничили интернет на фоне атак БПЛА

В Орловской области на фоне атак БПЛА ограничили работу мобильного интернета
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Орловской области на фоне массированных атак БПЛА ограничили работу мобильного интернета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона», — написал глава Орловской области.

Клычков призвал жителей региона отнестись к таким мерам с пониманием. По его словам, ограничения будут сняты, как только позволит оперативная обстановка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Орловской областью 20 украинских беспилотников.

В среду, 21 мая, временные ограничения мобильного интернета вводились в ряде других регионов — Владимирской, Тульской, Липецкой областях.

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