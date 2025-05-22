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10:07, 22 мая 2025Россия

Российский губернатор раскрыл свежие данные о ночной атаке беспилотников ВСУ

Орловский губернатор Клычков сообщил о 20 уничтоженных за ночь беспилотниках ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В ночь на 22 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Орловской областью 20 беспилотников. Свежие данные о ночной атаке на регион раскрыл его губернатор Андрей Клычков в Telegram.

Ранее Минобороны России отчиталось о 14 дронах, сбитых над Орловской областью с 00:00 до 5:00 по московскому времени.

Клычков также сообщил, что Вооруженными силами России в целях безопасности принято решение ограничить работу мобильного интернета и услуги связи на территории региона.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку на 10 российских регионов. Сбиты 105 дронов. Предположительно, украинские войска использовали тяжелые беспилотники «Лютый», оснащенные 60-килограмовыми осколочно-фугасными бомбами.

В Туле беспилотник ВСУ врезался в пятиэтажный дом на улице Металлургов. Кроме того, обломки дрона со взрывчаткой упали на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса. По данным губернатора Дмитрия Миляева, в регионе пострадали два человека.

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