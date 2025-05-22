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14:23, 22 мая 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о продвижении ВС России на южно-донецком направлении

Поддубный: ВС России охватывают Отрадное на южно-донецком направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» охватывают населенный пункт Отрадное на южно-донецком направлении. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Бойцы ГрВ "Восток" продолжают охват Отрадного на южно-донецком направлении. Здесь, после потери Богатыря, украинские формирования пытаясь затормозить продвижение наших сил», — написал военкор.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) для остановки продвижения российских сил используют ударные БПЛА и совершают попытки контратак, которые купируются танковыми экипажами ВС России.

«Дальше на запад, на границе с Днепропетровской областью, ВСУ спешно выстраивают новый оборонительный рубеж по линии Межевая-Новопавловка», — добавил военкор, отметив, что в возведение фортификаций вносят помехи российские FPV-дроны.

Ранее Поддубный рассказал, что российские войска при помощи дронов могут наносить атаки по поселку Межевая в Днепропетровской области Украины, тем самым угрожая логистике ВСУ. По словам военкора, чем ближе российские военные приближаются к границе Днепропетровской области, тем меньше безопасных логистических цепочек остается у ВСУ.

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