Захарова заявила о причастности Запада к атакам БПЛА ВСУ на Россию

Захарова об атаках БПЛА: Запад науськивает Киев на террористические действия

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России доказывают, что Запад науськивает Киев на продолжение террористических действий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Это значит, что это террористический режим, который науськивается извне странами вот этого агрессивного меньшинства», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, такие действия предпринимаются в попытке продлить существование ущербной логики по нанесению России якобы стратегического поражения.

Ранее Захарова предложила европейским чиновникам внести самих себя в пакет санкций. Дипломат отметила, что европейские чиновники тратят средства граждан Евросоюза на эскалацию конфликта в регионе, а не на заботу о благополучии населения своих стран.