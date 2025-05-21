Захарова предложила европейским чиновникам внести самих себя в пакет санкций

Захарова: Европейским чиновникам нужно внести в пакет санкций самих себя

Европейским чиновникам нужно внести самих себя в пакет санкций и выкинуть его на помойку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Я считаю, что в этот пакет надо внести бесполезных еэсовских евробюрократов, а потом этот пакет отправить куда-то в мусорный бак», — сказала она.

Захарова также отметила, что, по ее мнению, европейские чиновники тратят средства граждан Европейского союза (ЕС) на эскалацию конфликта в регионе, вместо того, чтобы заботиться о благополучии населения своих стран.

Ранее Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. В него, в частности, вошли ограничения против 189 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

