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15:03, 21 мая 2025Мир

Захарова предложила европейским чиновникам внести самих себя в пакет санкций

Захарова: Европейским чиновникам нужно внести в пакет санкций самих себя
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Европейским чиновникам нужно внести самих себя в пакет санкций и выкинуть его на помойку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Я считаю, что в этот пакет надо внести бесполезных еэсовских евробюрократов, а потом этот пакет отправить куда-то в мусорный бак», — сказала она.

Захарова также отметила, что, по ее мнению, европейские чиновники тратят средства граждан Европейского союза (ЕС) на эскалацию конфликта в регионе, вместо того, чтобы заботиться о благополучии населения своих стран.

Ранее Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. В него, в частности, вошли ограничения против 189 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

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