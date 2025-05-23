Американские ученые просчитали сценарий «ядерной зимы» на случай войны России и США

Университет Пенсильвании просчитал сценарий ядерной зимы в случае войны РФ и США

Группа ученых из Университета штата Пенсильвания просчитали сценарий «ядерной зимы» на случай потенциальной войны между Россией и США. Результаты исследования опубликованы в статье журнала Environmental Research Letters.

Помимо прямых последствий в виде миллионов жертв ядерная война приведет к долгосрочным эффектам в атмосфере из-за попадания в нее около 150 миллионов тонн сажи. Специалисты отметили, что воздух станет менее проницаемым для солнечного света, и температура на поверхности планеты упадет в среднем на 15 градусов.

По мнению исследователей, «ядерная зима» может продлиться десятилетия. В качестве контрольной культуры в сельском хозяйстве была взята кукуруза. При плохом сценарии ее производство сократится на 80 процентов, на восстановлении сельскохозяйственной отрасли уйдет 7-12 лет.

Также будут серьезно нарушены цепочки поставок и торговля, что еще больше усугубит положение аграрного сектора и приведет к региональному или глобальному голоду.

Последствия войны между крупными ядерными державами будут «катастрофичными — с длительным похолоданием, сельскохозяйственным коллапсом и социальными потрясениями беспрецедентного масштаба», резюмировали ученые.

Ранее ученые из США нашли связь между положением стрелок часов Судного Дня, созданные журналом Bulletin of the Atomic Scientists, и ростом числа смертности людей.