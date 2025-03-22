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14:33, 22 марта 2025Из жизни

Найдена связь между приближением Судного дня и ростом смертности

Ученые из США нашли связь между приближением Судного дня и ростом смертности
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ученые из США нашли связь между положением стрелок часов Судного Дня, созданные журналом Bulletin of the Atomic Scientists, и ростом числа смертности людей. Об этом пишет Bulletin of the Atomic Scientists.

Часы были созданы в 1947 году и изначально указывали на угрозу ядерного уничтожения, однако в последние десятилетия их смысл расширился на риски, связанные с изменением климата, киберугрозами, политической нестабильностью и другими факторами.

Авторы работы выяснили, что чем ближе стрелки часов к полуночи, символизирующей глобальную катастрофу, тем выше показатели смертности от болезни Альцгеймера, самоубийств, несчастных случаев, алкогольной и наркотической зависимостей. При этом смертность от злокачественных новообразований, ВИЧ и диабета снизилась. Ученые считают, что такие результаты говорят о сложных механизмах воздействия социальных и политических факторов на здоровье общества.

Ранее ученые перевели стрелки часов Судного дня. Теперь они показывают 89 секунд до начала «ядерной полуночи». Это самое близкое время к началу ядерного конфликта за весь период применения показателя.

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