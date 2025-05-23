На Украине запустили новый БПЛА «Батяр»

На Украине запустили дрон «Батяр», способный пролетать 800 километров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали производство нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Батяр». Об этом сообщает украинский портал «Милитарный».

Многоцелевой ударный беспилотник способен преодолевать расстояние в 800 километров. Дальнобойная версия «Батяра» имеет вес 60 килограммов, бензиновый двигатель и может нести 18-килограммовую боеголовку. Разработчики из DeepStrikeTech подчеркнули, что дрон способен сохранять запрограммированную траекторию во время крутого пикирования на цель — даже при получении повреждений.

Изначально беспилотник разрабатывали в качестве дальнобойного дрона-смертника. Однако его также можно использовать как приманку или бомбардировщик. «Основной целью разработки было создание легкого беспилотника, который можно было бы запускать с катапульты или транспортного средства, не требуя при этом подготовленных взлетно-посадочных полос», — заметили в DeepStrikeTech.

Автор Telegram-канала «Военный Осведомитель» назвал «Батяр» «очередным украинским геранеподобным дроном». При этом в DeepStrikeTech заявили, что планер БПЛА напоминает таковой у «Герани», но «это сходство чисто визуальное».

В конце мая командир подразделения разведки украинской армии Денис Ярославский заявил, что ВС РФ могут использовать до 500 единиц ударных беспилотников в течение суток. По его словам, Российская армия модернизировала свои ударные беспилотники и увеличила производство БПЛА типа «Герань».