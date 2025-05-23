На Украине запустили новый БПЛА «Батяр»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали производство нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Батяр». Об этом сообщает украинский портал «Милитарный».
Многоцелевой ударный беспилотник способен преодолевать расстояние в 800 километров. Дальнобойная версия «Батяра» имеет вес 60 килограммов, бензиновый двигатель и может нести 18-килограммовую боеголовку. Разработчики из DeepStrikeTech подчеркнули, что дрон способен сохранять запрограммированную траекторию во время крутого пикирования на цель — даже при получении повреждений.
Изначально беспилотник разрабатывали в качестве дальнобойного дрона-смертника. Однако его также можно использовать как приманку или бомбардировщик. «Основной целью разработки было создание легкого беспилотника, который можно было бы запускать с катапульты или транспортного средства, не требуя при этом подготовленных взлетно-посадочных полос», — заметили в DeepStrikeTech.
Автор Telegram-канала «Военный Осведомитель» назвал «Батяр» «очередным украинским геранеподобным дроном». При этом в DeepStrikeTech заявили, что планер БПЛА напоминает таковой у «Герани», но «это сходство чисто визуальное».
В конце мая командир подразделения разведки украинской армии Денис Ярославский заявил, что ВС РФ могут использовать до 500 единиц ударных беспилотников в течение суток. По его словам, Российская армия модернизировала свои ударные беспилотники и увеличила производство БПЛА типа «Герань».