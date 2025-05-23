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22:19, 23 мая 2025Россия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье увеличилось

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Ногинске увеличилось до двух
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Ногинске Московской области увеличилось до двух человек. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что на 68-м километре трассы М-12 произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых машин. «Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется», — добавили в СК.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», жертвами аварии стали мама с шестилетним сыном.

Авария произошла в пятницу, 23 мая, на трассе М-12 Москва — Казань. Момент ДТП попал на видео. Ролик был снят на видеорегистратор едущей в потоке машины.

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