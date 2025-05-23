Россиян предупредили о рисках при покупке дачного участка

Нотариус Корнилова: Не стоит покупать участок, не прошедший процедуру межевания

Выбирая дачный участок, стоит учитывать массу факторов, начиная от географического положения и заканчивая инженерными коммуникациями. О рисках, сопровождающих покупку, в беседе с RT предупредила нотариус Мария Корнилова.

Прежде всего собеседница издания советует определиться с назначением участка. Для постоянного проживания подойдет земля с назначением под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — на таком участке разрешено возводить капитальные постройки и регистрироваться в них. С целью ведения огородничества можно приобрести землю в составе садового некоммерческого товарищества (СНТ), а для животноводства — участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Также Корнилова советует заранее проверить, не находится ли участок на маршрутах коммуникаций. В тех зонах, где проходят магистральные трубопроводы, водопроводы, линии электропередачи или канализационные сети, строительство запрещено. Стоит изучить, не признан ли дом на приобретаемом участке архитектурным памятником — иначе снести обветшалое строение будет невозможно по закону.

Решившись заключить сделку, нужно предварительно проверить, оформлено ли право собственности. Зачастую продавец оказывается владельцем лишь участка, но не построенного на нем здания. Также, по мнению Корниловой, стоит воздержаться от покупки участка, который не прошел процедуру межевания или если его границы не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В ЕГРН можно получить много информации о земельном участке, но запросить выписку самостоятельно покупатель не сможет. В этом поможет нотариус. В выписке среди прочего будет указано назначение земли, имеющиеся обременения, паспортные данные собственника и правоустанавливающие документы. При необходимости нотариус может затребовать доверенности и другие документы, чтобы установить историю перехода прав. Это позволит понять, находится ли хозяин участка в браке, жил ли доверитель, если сделка осуществляется по доверенности, является ли продавец банкротом. Эти обстоятельства позволят избежать того, чтобы сделку признали недействительной.

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