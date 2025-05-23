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18:55, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл разницу между российскими и американскими пациентами

Мясников заявил, что американцы следуют рекомендациям врача в отличие от россиян
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» разницу между российскими и американскими пациентами. Выпуск с комментарием специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что в американском госпитале он старался не работать с пациентами из России. «Я почему любил всегда лечить американцев? Ему сказал: "Одна таблетка три раза в день". Он будет принимать. А наш? (...) Он говорит: "А оно мне надо? А вот это как действует? Всю душу вымотает"», — поиронизировал врач.

Доктор также добавил, что старается найти индивидуальный подход к каждому пациенту. Так, например, на приеме он всегда уточняет, в какой сфере работает человек — гуманитарной или технической. От этого, по словам Мясникова, будет зависеть то, как он будет давать рекомендации по лечению. «Гуманитарию я объясню все по-другому. Я ему скажу: "Понимаешь, ты подумай, наша душа..." С инженером про душу не поговоришь», — рассказал он.

Ранее Мясников сравнил, как работает скорая помощь в Москве и в Нью-Йорке. По словам доктора, в российской столице медицинская служба приезжает быстрее.

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