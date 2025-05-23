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20:20, 23 мая 2025Россия

Двух вернувшихся из плена мирных россиян госпитализировали с ранениями

Хинштейн: Двух вернувшихся из плена курян доставили в больницу с ранениями
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Двух вернувшихся из украинского плена жителей Курской области доставили в больницу с ранениями. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Два человека каретами скорой помощи доставляются в Курскую областную больницу. У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины — травмы левого глаза и мягких тканей головы», — написал чиновник.

По его словам, остальных спасенных доставляют домой на автобусе, который сопровождают кареты скорой помощи. Бывший пленников встретили сотрудники Минздрава и волонтеры. Хинштейн отметил, что среди возвращенных нет детей, в основном там находятся люди пенсионного возраста.

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Договоренность об обмене в формате «1000 на 1000» была достигнута сторонами в ходе переговоров, которые прошли 16 мая в Стамбуле. О начале проведения самого масштабного с начала специальной военной операции обмена пленными стало известно в пятницу, 23 мая.

Из плена на данный момент удалось вернуть 390 россиян. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, произошедший обмен является важным этапом реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

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