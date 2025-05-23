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17:57, 23 мая 2025Россия

В Госдуме прокомментировали возвращение из плена 390 россиян

Депутат Слуцкий назвал важным этапом возвращение из плена 390 россиян
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Возвращение из плена 390 россиян является важным этапом реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Это первый и важный этап реализации итогов Стамбула-2. Общий обмен станет самым масштабным — 1 000 на 1 000. И это очень важная договоренность, которая направлена на спасение жизней и возвращение домой российских солдат», — сказал он.

Договоренность об обмене в формате «1000 на 1000» была достигнута сторонами в ходе переговоров, которые прошли 16 мая в Стамбуле. О начале проведения самого масштабного с начала специальной военной операции обмена пленными стало известно в пятницу, 23 мая.

Ранее сообщалось, что в плену на Украине на данный момент находятся 1,3 тысячи российских военных, в то время как в России — почти 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.

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