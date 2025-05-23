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18:06, 23 мая 2025Россия

В РПЦ словами об СВО отреагировали на отказ пускать школьницу на ЕГЭ с иконой

Митрополит Евгений сравнил ЕГЭ с боевыми задачами военных на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

По уровню стресса Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — такое же испытание для школьников, как выход на боевую задачу для участников специальной военной операции (СВО), и следует задуматься над отношением общества к этому тесту. Так две ситуации сравнил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, его слова опубликованы в Telegram. Заявление священника стало реакцией на отказ пускать школьницу с иконой на ЕГЭ.

По словам иерарха РПЦ, молитва, в том числе перед иконой, уместна и до, и после экзамена, а на самом ЕГЭ можно помолиться и без изображения святого покровителя. При этом он подчеркнул, что учителя должны оставаться наставниками и поддерживать школьников, а не превращаться в надсмотрщиков.

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«Для ребенка поход на ЕГЭ это серьезное испытание. Как выход на боевое задание для бойца СВО (...) Может быть, стоило бы задаться другим вопросом — не перегружает ли форма сдачи ЕГЭ психику ребенка настолько, что эта тревога бывает для него невыносима?» — отреагировал на инцидент в школе митрополит. Он добавил, что родители и дети оставляют очень много обращений с просьбой отслужить молебен перед экзаменом.

Если дети понесли на экзамен таблетки и иконы, возможно, с этим экзаменом или с ажиотажем вокруг него что-то не так?

Митрополит Евгений

Как сообщалось ранее, школьнице из Екатеринбурга не разрешили пронести икону на экзамен. Российский правозащитник Кирилл Кабанов заявил, что произошедшее демонстрирует, что Екатеринбург стал «городом победивших толерастов».

ЖЗЛ
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