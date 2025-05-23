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18:35, 23 мая 2025Наука и техника

Экскременты пингвинов стали неожиданным щитом Земли

Communт Earth Environ: Экскременты пингвинов способствует образованию облаков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrew Mobbs / Shutterstock / Fotodom

Антарктические пингвины неожиданно оказались участниками климатических процессов — их экскременты способствуют образованию облаков, которые отражают солнечное излучение и могут снижать темпы потепления в регионе. К такому выводу пришли ученые, их работа опубликована в Communications Earth & Environment.

Во время размножения и кормежки пингвины Адели оставляют на берегах Антарктиды большие объемы гуано. Эти отходы богаты азотом, благодаря рыбной и крилевой диете птиц. Под действием микробов азот распадается на аммиак, который соединяется с сернистыми соединениями из океана. Уже через несколько часов в атмосфере формируются аэрозольные частицы, на которых и зарождаются облака.

Хотя влияние облаков на климат в целом остается сложным для точного моделирования, ученые подчеркивают: меньше солнца — меньше тепла, а значит, больше шансов удержать ледяной покров от ускоренного таяния. Однако будущее этого «естественного климат-контроля» под вопросом — численность многих популяций пингвинов сокращается, и объемы гуано могут снижаться.

В марте ученые предупредили о катастрофических последствиях глобального потепления: к концу века число городских пожаров может вырасти более чем на 20 процентов, что приведет к сотням тысяч жертв.

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