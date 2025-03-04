Раскрыты катастрофические последствия глобального потепления для миллиона людей

Nature Cities: Глобальное изменение климата увеличит число пожаров в городах

Глобальное потепление станет причиной роста числа пожаров в городах по всему миру, что может привести к сотням тысяч жертв. Такие выводы сделали ученые Китайского университета науки и технологий, опубликовав исследование в журнале Nature Cities.

Анализ данных о городских пожарах в 2847 городах из 20 стран показал, что при сохранении высоких уровней выбросов парниковых газов число уличных возгораний увеличится на 22,2 процента к 2100 году. В результате возможны 335 тысяч жертв и 1,1 миллион пострадавших, говорится в исследовании. В настоящее время пожары ежегодно уносят жизни 50 тысяч человек, еще 170 тысяч получают травмы по всему миру.

Авторы работы отмечают, что причиной роста числа пожаров станут изменения климата, провоцирующие более частые и интенсивные тепловые волны. Наибольший рост числа возгораний прогнозируется в Великобритании и Новой Зеландии, где, по расчетам, количество пожаров может увеличиться более чем на 40 процентов.

Исследователи подчеркивают, что их прогнозы требуют принятия срочных мер по адаптации к новым рискам. Рост числа городских пожаров потребует обновления противопожарных норм, пересмотра градостроительной политики и внедрения мер по снижению влияния климатических изменений.