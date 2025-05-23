Готовивший подрыв военных 9 мая в Калининграде рассказал о проведенной разведке

ФСБ: Готовивший подрыв военных 9 мая в Калининграде дал признательные показания

Россиянин назвал гонорар от украинского куратора за взрыв на параде в Калининграде

Начало событий в новости Россиянин назвал гонорар от украинского куратора за взрыв на параде в Калининграде

Житель Калининграда дал на допросе признательные показания о готовившемся им подрыве военных во время празднования 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

25-летний мужчина рассказал, что украинский куратор поручил ему провести разведку во время репетиции парада Победы в Калининграде, поэтому 5 мая он сфотографировал людей и военную технику, за что получил 150 долларов на криптокошелек. После этого россиянину пообещали 205 тысяч долларов за подрыв на параде 9 Мая. Куратор поручил ему забрать из тайника самодельное взрывное устройство и установить его на пути следования военной техники.

По данным ФСБ, россиянин добровольно вступил в запрещенную в России террористическую организацию.

О задержании подозреваемого стало известно ранее 23 мая. Возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ.