Сообщение о нехватке запасов военной техники и бойцов ВС РФ оказалось фейком

Американский CNBC опубликовал материал, в котором говорилось, что экономика РФ находится на изломе из-за западных санкций и продолжающихся военных действий, а Российской армии не хватает личного состава и военной техники. Также канал утверждает, что Москва не ведет всерьез мирные переговоры с Киевом. Эта информация не соответствует действительности.

CNBC опубликовал материал, в котором привел заявление Джека Уотлинга, старшего научного сотрудника по сухопутным войнам Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне. По словам Уотлинга, российские запасы военной техники, оставшиеся с советских времен, включая танки, артиллерию и боевые машины пехоты, будут исчерпаны к середине осени. Также в материале указывается, что особенно сильно на Россию начинают влиять ужесточение санкций в отношении российского «теневого флота» и снижение цен на нефть в результате политики глобальных пошлин Трампа. Кроме того, приводится заявление Александра Коляндра, старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики. «Экономика не демобилизуется, она просто выдыхается. При этом снижение может легко превратиться в падение. Неудачные решения политиков, дальнейшее падение цен на нефть или небрежность с инфляцией — и Россия может оказаться в беде», — цитирует CNBC специалиста.

Вложение РФ больших ресурсов в развитие ВПК с самого начала спецоперации на Украине привело к кратному количественном и качественному росту выпуска вооружений. В апреле 2025 года на заседании Военно-промышленной комиссии президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2024 году «практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений с опережением графика». Так, например, по словам главы государства, более чем вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Армия РФ также получила свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Президент отметил, что наиболее востребованные на фронте образцы оперативно совершенствуются, а их тактико-технические характеристики улучшаются.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Министерство обороны РФ фиксирует увеличение числа желающих служить по контракту. «Минобороны фиксирует значительный рост числа желающих на контрактной основе уйти на СВО защищать свою родину. В моем родном Крыму таких граждан увеличилось на 10 процентов», — отметил политик.

Также в конце прошлого года министр обороны РФ Белоусов сообщил, что в 2024 году на службу по контракту в российские войска поступило более 427 тысяч человек. По его данным, с МО заключают контракты в среднем более 1,2 тысячи человек в день.

В то же время Вооруженный силы Украины (ВСУ) не могут восполнить потери личного состава, несмотря на всеобщую мобилизацию и отлов людей на улицах. «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас — ребята идут сами», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Российские политики также не раз заявляли, что Москва справляется с санкционным давлением, которое Запад пытается оказывать на Россию на протяжении нескольких лет. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что экономика РФ растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза. «Экономика России в 2024 году выросла более чем на 4 процента, а экономические показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно», — заявил дипломат.

Также, несмотря на санкционное давление, экономика России растет, а увеличение доли ВПК не только не подорвало ее, но и стало одной из причин экономического роста. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что, несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась экономика РФ, ситуация стабильная. «Ситуация сегодня под контролем: бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здоровая», — отметил он.

Кроме того, в прошлом году Россия заняла четвертое место в мире по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, которая составила 6,94 трлн долларов против 6,48 трлн долларов в 2023 году.

Бесполезность санкций признавали и на Западе. Так, глава Министерства финансов США Скотт Бессент на фоне призывов ужесточить санкции против РФ заявил, что меры, введенные при администрации Джо Байдена, были неэффективны.

Кроме того, санкции дали обратный эффект и навредили странам Запада. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил о провале санкционной политики Евросоюза. По его словам, страны ЕС не хотят признавать, что санкции против России провалились и, более того, навредили их экономикам.

Россия также неоднократно заявляла, что целью переговоров с Украиной является долгосрочный мир и устранение причин конфликта, а не временная заморозка боевых действий. Так, Владимир Путин неоднократно предлагал прекратить огонь, в том числе на время празднования Пасхи и Дня Победы, а также призвал вернуться к переговорам, прерванным в 2022 году в Стамбуле.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».