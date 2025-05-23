IB: На Западе нет ничего, что сравнится с мощностью и точностью «Искандера-М»

Политический Запад напуган мощью ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом заявил военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBRICS (IB).

По мнению Боснича, у Запада нет ничего, что могло бы сравниться с «относительно низкой стоимостью, огромным разрушительным потенциалом и высокой точностью» российского ракетного комплекса. «Хуже для НАТО, что военные продолжают совершенствовать эту систему — ее дальность более чем удвоилась», — заметил специалист.

В материале говорится, что применяемая в «Искандере-М» ракета 9М723 была разработана еще в конце 1980-х годов. Она обладает высокой маневренностью, что делает ее «кошмаром для противовоздушной и противоракетной обороны».

Драго Боснич напомнил, что большинство ракетных систем России было разработано под руководством легендарного инженера Сергея Непобедимого, а ряд проектов курировал инженер Юрий Победоносцев. Эксперт обратил внимание на символизм их фамилий и подытожил, что «Искандер-М» продолжает показывать себя, как непобедимое оружие.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска за неделю нанесли 12 групповых ударов по украинским объектам. Поражение нанесли предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам, складам с вооружением и боеприпасами и прочим объектам.