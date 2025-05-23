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11:21, 23 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе раскрыли последствие удара российской ракетой по полигону ВСУ

IB: Удар «Искандером-М» по полигону в Сумах вызвал разногласия командиров ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

После того как Россия ударила ракетой «Искандер-М» по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах, среди украинских офицеров обнаружились разногласия. О последствии ракетной атаки написал военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBRICS.

«Эта российская атака выявила острые разногласия среди командиров ВСУ. Некоторые офицеры подали в отставку из-за того, что они заявляли о "бессмысленных приказах и ненужных жертвах" [со стороны украинской армии]», — говорится в материале.

21 мая стало известно, что Российская армия ударила по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области. Уточнялось, что в эти же сутки российские военные поразили объекты украинской инфраструктуры и места дислокации иностранных наемников ВСУ.

Национальная гвардия Украины признала удар по скоплению ВСУ. Командира части отстранили, в его отношении начали служебную проверку. В ведомстве заявили, что там были нарушены ранее разработанные алгоритмы по защите личного состава от массированных ударов.

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