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14:15, 23 мая 2025Бывший СССР

Командование ВСУ назвало причины отставки уволенного лично Сырским комбрига

Спикер ВСУ Лиховой: Командир 59-й ОШБр Шевчук уволен из-за просчетов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Командир 59-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Шевчук был уволен из-за просчетов в командовании и фальсификации докладов для Генерального штаба. Причины отставки комбрига назвал спикер украинских войск Дмитрий Лиховой, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Командованием воинской части был допущен ряд просчетов, а также предоставлялись недостоверные доклады о состоянии и положении войск, что создавало дополнительную угрозу жизни военнослужащих», — заявил представитель ВСУ.

В Генштабе отметили, что после отпуска Шевчука, уволенного лично главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, переведут на другой участок фронта, поскольку он остается «перспективным командиром».

О смене командира 59-й бригады стало известно 19 мая. Вместо Шевчука, которого критиковали за высокие потери, подразделение возглавил полковник Александр Сак. Шевчук при этом заявлял, что отставка связана с его приказом на выход из одного из населенных пунктов на покровском направлении.

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