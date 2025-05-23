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17:26, 23 мая 2025Бывший СССР

Латвия создаст полигон для испытания беспилотников

Минобороны Латвии: Страна создаст полигон для испытания беспилотников
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Латвия создаст полигон на побережье Рижского залива. Об этом сообщило Минобороны республики.

Латвийские СМИ также сообщили, что для запуска проекта были внесены изменения в законодательство страны, которые позволили проводить испытания военных беспилотников. Первые такие испытания пройдут уже во второй половине июня этого года. Отмечается, что новый полигон позволит изучать новые тактики ведения боя на воде.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах Польши и Литвы поставить на границах минные заграждения. По его словам, по этой причине сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма Минск призывает вспомнить уроки Великой Отечественной войны.

До этого в Латвии захотели выкупить участки у границы с Россией для обороны. Командующий Национальными вооруженными силами страны Каспар Пуданс заявил, что территории, которые будут отчуждены государством для оборонительных нужд, получат статус объектов национальных интересов.

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