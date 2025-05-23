Латвия создаст полигон для испытания беспилотников

Минобороны Латвии: Страна создаст полигон для испытания беспилотников

Латвия создаст полигон на побережье Рижского залива. Об этом сообщило Минобороны республики.

Латвийские СМИ также сообщили, что для запуска проекта были внесены изменения в законодательство страны, которые позволили проводить испытания военных беспилотников. Первые такие испытания пройдут уже во второй половине июня этого года. Отмечается, что новый полигон позволит изучать новые тактики ведения боя на воде.

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