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22:59, 9 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о планах Польши и Литвы поставить на границах минные заграждения

Лукашенко: Литва и Польша планируют поставить на границах минные заграждения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Польша и Литва планируют установить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения. Об этом рассказал белорусский глава Александр Лукашенко, выступая на параде в Минске по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения», — посетовал политик. По его словам, по этой причине сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма Минск призывает вспомнить уроки Великой Отечественной войны (ВОВ).

18 марта текущего года Литва, Латвия и Эстония объявили о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин. В прибалтийских республиках данный шаг объяснили «военной угрозой» со стороны России и Белоруссии.

Также в марте утверждалось, что оборонные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии подняли вопрос о минировании границы с Россией и Белоруссией. Речь шла о противопехотных и противотанковых минах. Литва, Латвия и Эстония надеются, что деньги на эти цели им выделит Европейский союз.

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