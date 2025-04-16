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15:26, 16 апреля 2025Бывший СССР

Парламент Латвии утвердил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин

Delfi: Сейм утвердил выход Латвии из конвенции о запрете противопехотных мин
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сейм (парламент) Латвии утвердил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает издание «Delfi Латвия» в Telegram.

Законопроект поддержали 68 из 100 депутатов. Еще 14 высказались против, остальные воздержались от голосования.

18 марта Литва, Латвия и Эстония объявили о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин. В прибалтийских республиках данный шаг объяснили «военной угрозой» со стороны России и Белоруссии.

На выход стран Балтии из конвенции о запрете противопехотных мин отреагировал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он назвал решение Литвы, Латвии и Эстонии ошибкой.

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