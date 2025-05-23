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19:30, 23 мая 2025Бывший СССР

Лавров назвал сроки передачи Украине проекта совместного меморандума

Лавров: Россия передаст Украине проект меморандума после обмена пленными
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия передаст Украине проект меморандума по урегулированию после завершения обмена пленными в формате «1000 на 1000». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступление опубликовано на сайте МИД России.

«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа», — подчеркнул дипломат.

Лавров назвал сроки передачи Украине текста совместного меморандума и заявил об активной работе над документом. Глава МИД России подчеркнул, что меморандум является второй частью договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая. Министр добавил, что работа российской стороны направлена на всеобъемлющее урегулирование конфликта.

Ранее Лавров предложил решение вопроса с подписантом мирного соглашения от Киева. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин озвучивал подробный анализ конституции Украины.

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