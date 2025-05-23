Лавров предложил решение вопроса с подписантом мирного соглашения от Украины

Лавров: Решить вопрос, кто подпишет соглашение от Украины, можно путем выборов

Решить вопрос, кто подпишет мирное соглашение между Россией и Украиной со стороны Киева, можно путем выборов. Данный вариант является оптимальным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. Нынешняя конституция — президент ее анализировал подробнейшим образом, многократно — вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной Рады. Но, наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов», — объяснил глава внешнеполитического ведомства России.