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13:34, 23 мая 2025Бывший СССР

Лавров предложил решение вопроса с подписантом мирного соглашения от Украины

Лавров: Решить вопрос, кто подпишет соглашение от Украины, можно путем выборов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Решить вопрос, кто подпишет мирное соглашение между Россией и Украиной со стороны Киева, можно путем выборов. Данный вариант является оптимальным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. Нынешняя конституция — президент ее анализировал подробнейшим образом, многократно — вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной Рады. Но, наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов», — объяснил глава внешнеполитического ведомства России.

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