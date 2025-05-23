Лавров высказался о возможности вторых переговоров с Украиной

Лавров: Украина подтвердила второй раунд переговоров с Россией

Украина подтвердила второй раунд переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция выступления ведется на YouTube-канале МИД России.

«Да, мы за переговоры. Да, будет второй раунд. Они [власти Украины] это подтвердили», — подчеркнул дипломат.

В ходе выступления на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов» Лавров высказался о позиции властей Украины по продолжению переговоров как о «позитивном развитии». Глава МИД России также сообщил, что работа над меморандумом по прекращению огня с российской стороны находится в продвинутой стадии.

Ранее Лавров указал на принципиальность вопроса легитимности президента Украины Владимира Зеленского. При этом он отметил, что Москва продолжает контакты с действующими властями Украины для подготовки мирного договора.