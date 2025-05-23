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19:25, 23 мая 2025Мир

Лавров высказался о зависти Европы к Трампу из-за Украины

Лавров: Европейские политики привыкли к антироссийскому курсу
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Европейские политики пытаются подрывать посреднические усилия президента США Дональда Трампа на Украине не из зависти, а потому что привыкли к антироссийскому курсу, который проводила предыдущая администрация Джо Байдена. Об этом высказался глава МИД России Сергей Лавров в заявлении, появившемся в распоряжении «Ленты.ру».

«Не думаю, что здесь речь идет о зависти. Они просто привыкли жить с предыдущей администрацией, которая возглавляла антироссийские действия и всячески поощряла к этому европейские столицы», — указал дипломат.

Лавров добавил, что европейские политики продолжают грезить «нанесением стратегического поражения» России и под эту задачу адаптируют всю свою политику. В частности, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на усилия нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца по ремилитаризации Германии и всего европейского пространства. Он назвал эти антироссийские тенденции тревожными.

Ранее Лавров заявил, что США в отличие от Европы открыто говорят о необходимости решения территориального вопроса вокруг Украины. В частности, дипломат указал, что страны Европейского союза продолжают «неумно повторять, что Россия должна уйти в границы 1991 года», в то время как Белый дом стремится урегулировать первопричины украинского кризиса.

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