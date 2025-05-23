Лавров рассказал о надежде Европы

Лавров: В Европе не теряют надежды вернуть Трампа в антироссийский лагерь

Лидеры стран Европы не теряют надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступление опубликовано на сайте МИД России.

«[В Европе] не потеряли надежды на то, (...) чтобы вернуть президента Дональда Трампа, его администрацию в свой антироссийский лагерь и разделить с США ответственность. Они любят снимать с себя ответственность. Но уверен, что в этот раз не получится», — сказал дипломат.

По словам министра, европейские лидеры привыкли к подходу прежней американской администрации во главе с Джо Байденом, которая всячески поощряла их антироссийские действия, поэтому им сложно отказаться от такой политики даже после смены руководства в Вашингтоне.

Ранее Лавров назвал сроки передачи Украине проекта меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что это произойдет после того, как будет завершен согласованный на переговорах в Стамбуле обмен пленными в формате «1000 на 1000».