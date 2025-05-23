Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:48, 23 мая 2025Мир

Лавров рассказал о надежде Европы

Лавров: В Европе не теряют надежды вернуть Трампа в антироссийский лагерь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Лидеры стран Европы не теряют надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступление опубликовано на сайте МИД России.

«[В Европе] не потеряли надежды на то, (...) чтобы вернуть президента Дональда Трампа, его администрацию в свой антироссийский лагерь и разделить с США ответственность. Они любят снимать с себя ответственность. Но уверен, что в этот раз не получится», — сказал дипломат.

По словам министра, европейские лидеры привыкли к подходу прежней американской администрации во главе с Джо Байденом, которая всячески поощряла их антироссийские действия, поэтому им сложно отказаться от такой политики даже после смены руководства в Вашингтоне.

Ранее Лавров назвал сроки передачи Украине проекта меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что это произойдет после того, как будет завершен согласованный на переговорах в Стамбуле обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина начали самый масштабный обмен пленными за всю спецоперацию. Москва вернула 270 военных и десятки гражданских

    Туристу отказали в перелете из-за небольшого дефекта в паспорте

    В Германии произошел теракт на вокзале Гамбурга

    Российский метрополитен потребовал миллионы рублей с террористов

    Потерю Украиной еще нескольких областей спрогнозировали

    Смертельно опасная змея дважды укусила спящего юношу

    Лавров рассказал о надежде Европы

    В МИД Украины заявили о работе над встречей Путина и Зеленского

    Получившие иск на 1,6 триллиона от Трампа продюсеры выступили с защитой телеканала

    На Украине запустили новый БПЛА «Батяр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости