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14:11, 23 мая 2025Культура

Мать популярного российского актера рассказала о его службе в армии

Мать актера Глеба Калюжного назвала службу в армии этапом взросления для сына
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Глеб Калюжный

Глеб Калюжный. Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Мать популярного российского актера Глеба Калюжного Наталья высказалась о предстоящей службе сына в армии. Мнением она поделилась с Super.ru.

По словам женщины, в ее семье служили все мужчины. «Для него это будет новый этап его взросления. Он и так трудоголик, и я не боюсь за него. Он хорошо физически подготовлен. Глеб иногда любит проспать, а это будет режим, организация, он научится работать со временем», — сказала мама артиста.

Ранее агент Калюжного сообщил, что актера 27 мая заберут в армию. Он отметил, что Никита готов отправиться в любой род войск.

Калюжный шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам. В начале марта стало известно, что актер решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказания за уклонение от срочной службы.

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