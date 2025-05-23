Мать популярного российского актера рассказала о его службе в армии

Мать актера Глеба Калюжного назвала службу в армии этапом взросления для сына

Мать популярного российского актера Глеба Калюжного Наталья высказалась о предстоящей службе сына в армии. Мнением она поделилась с Super.ru.

По словам женщины, в ее семье служили все мужчины. «Для него это будет новый этап его взросления. Он и так трудоголик, и я не боюсь за него. Он хорошо физически подготовлен. Глеб иногда любит проспать, а это будет режим, организация, он научится работать со временем», — сказала мама артиста.

Ранее агент Калюжного сообщил, что актера 27 мая заберут в армию. Он отметил, что Никита готов отправиться в любой род войск.

Калюжный шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам. В начале марта стало известно, что актер решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказания за уклонение от срочной службы.